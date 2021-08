Lega Serie A assegna a STATS Perform i “Pacchetti Scommesse Sportive e Dati” per i prossimi tre anni (Di martedì 3 agosto 2021) L’Assemblea della Lega Serie A ha visto la partecipazione in video colLegamento di tutte le 20 Società. Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i Club hanno assegnato a STATS Perform i “Pacchetti Scommesse Sportive e Dati” per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di Pacchetti. Con altrettanta soddisfazione sono stati ceduti i ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 3 agosto 2021) L’Assemblea dellaA ha visto la partecipazione in video colmento di tutte le 20 Società. Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i Club hannoto ai “” per itre, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di. Con altrettanta soddisfazione sono stati ceduti i ...

