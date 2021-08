L'attacco di Europa Verde 'L'Italia va a fuoco, cosa fa Cingolani?' (Di martedì 3 agosto 2021) "In un giorno, quello di ieri, il fuoco ha spazzato via 9.500 ettari di boschi e foreste solo in Italia che guadagna così un colore rosso intenso sulla mappa dell'European Forest Fire Information ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) "In un giorno, quello di ieri, ilha spazzato via 9.500 ettari di boschi e foreste solo inche guadagna così un colore rosso intenso sulla mappa dell'European Forest Fire Information ...

Advertising

globalistIT : - Strow_Mania : Aiuto, dal mancarci solo l'esterno sinistro per competere anche in Europa, a Darmian sulla fascia, Pinamonti in att… - pirata_21 : L'attacco alla #RegioneLazio potrebbe essere arrivato dall'est Europa. La Polverini avrebbe già organizzato una fes… - ri_piero : RT @Daniecurci: Oggi su @valigiablu esce un approfondimento a cui ho lavorato molto. Il tema è l’attacco politico (e non solo) al #giornali… - TitoDarca : RT @Daniecurci: Oggi su @valigiablu esce un approfondimento a cui ho lavorato molto. Il tema è l’attacco politico (e non solo) al #giornali… -