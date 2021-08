Inter, rifiutata maxi offerta per Lukaku: andrà via ad una sola condizione (Di martedì 3 agosto 2021) Un’offerta che qualcuno definirebbe irrinunciabile. L’Inter ha fatto capire a chiare lettere le sue intenzione su Lukaku, partirà soltanto in un caso. Romelu Lukaku resta uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Protagonista indiscusso della cavalcata per lo Scudetto, il centravanti belga ha assolutamente assunto nel tempo i connotati di vero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Un’che qualcuno definirebbe irrinunciabile. L’ha fatto capire a chiare lettere le sue intenzione su, partirà soltanto in un caso. Romeluresta uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Protagonista indiscusso della cavalcata per lo Scudetto, il centravanti belga ha assolutamente assunto nel tempo i connotati di vero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Conferme: l’#Inter ha ricevuto un’offerta da 100 milioni del #Chelsea per #Lukaku. La proposta è stata rifiutata. - MarcoBovicelli : #Inter, rifiutata maxi offerta del #Chelsea per #Lukaku: 100 mln più il cartellino di #MarcosAlonso la proposta del… - Bianca34874951 : RT @FBiasin: Conferme: l’#Inter ha ricevuto un’offerta da 100 milioni del #Chelsea per #Lukaku. La proposta è stata rifiutata. - Bianca34874951 : RT @InterCM16: L'Inter ha ricevuto un'offerta da 100 milioni e #MarcosAlonso per #Lukaku dal #Chelsea. Offerta rifiutata perchè il belga è… - sportface2016 : L'#Inter rifiuta la maxi offerta del #Chelsea per #Lukaku -