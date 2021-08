Inghilterra-Italia, è arrivata la decisione della Uefa: il comunicato (Di martedì 3 agosto 2021) La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per "mancanza di ordine e disciplina da parte dei suoi tifosi". Lo comunica lo stesso organismo europeo attraverso un comunicato ufficiale. Gli strascichi dopo la finale degli Europei 2020, Inghilterra-Italia non sono ancora terminati. D'altronde sono stati troppi gli episodi spiacevoli, che hanno avuto come protagonista la parte peggiore del tifo inglese. Proprio per questo appena dopo l'ultimo atto di Wembley, la Uefa aveva subito aperto ufficialmente un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese (FA - ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 agosto 2021) Laha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per "mancanza di ordine e disciplina da parte dei suoi tifosi". Lo comunica lo stesso organismo europeo attraverso unufficiale. Gli strascichi dopo la finale degli Europei 2020,non sono ancora terminati. D'altronde sono stati troppi gli episodi spiacevoli, che hanno avuto come protagonista la parte peggiore del tifo inglese. Proprio per questo appena dopo l'ultimo atto di Wembley, laaveva subito aperto ufficialmente un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese (FA - ...

