Finale trave Olimpiadi 2021 | a che ora e dove vedere la diretta con Simone Biles oggi 3 agosto

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo il ritiro dalleche tanto ha fatto discutere, la ginnasta americanasarà a Tokyoe gareggerà nel suo ultimo evento, laindividuale alla. L’atleta negli ultimi giorni ha fatto tanto parlare di sé e ha acceso un faro su un tema, forse, poco considerato: la salute mentale degli sportivi. E lo ha fatto sui social pubblicando un post che non lasciava spazio a dubbi: “Il mio corpo e la mia testa semplicemente non sono sincronizzati. Non credo che ci si renda conto di quanto sia pericoloso su una superficie dura da ...

La fuoriclasse americana è infatti iscritta regolarmente alla finale della trave. La ginnasta statunitense Simone Biles potrebbe tornare in pedana ai Giochi di Tokyo 2020. Carey inizialmente non si è qualificata perché era la terza americana in classifica dietro Biles e Sunisa Lee. La cinese Chenchen Guan si presenta con un roboante 14.933 del turno eliminatorio ed è la candidata al successo, ammesso che non cada. Puntano al podio l'altra cinese Xijing Tang, la rumena Larisa Ior