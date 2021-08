Concorso Stem 2021, ecco ammessi all’orale e calendari prove. Aggiornato (Di martedì 3 agosto 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale.gliagli orali e idelle. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso Stem 2021, ecco ammessi all’orale e calendari prove. Aggiornato - USR_Sicilia : AVVISO Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 – Espressione preferenze Provinc… - IIS_Selmi : Concorso ordinario STEM – Avviso - scuolainforma : Immissioni in ruolo concorso STEM: avvisi USR con le date aggiornate al 2 agosto - pensier12542480 : @orizzontescuola Pittoni degli idonei dello STEM cosa pensate di fare? attualmente si prendono un abilitazione e po… -