Ciclismo su pista, Simone Consonni: "Bravi ad avere seguito il traino di Ganna", Jonathan Milan: "L'unione fa la differenza" (Di martedì 3 agosto 2021) L'adrenalina è ancora alle stelle, ma la prestazione messa in scena dal nostro quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre, ha letteralmente scritto una pagina della storia del Ciclismo su pista. L'Italia, infatti, ha vinto la propria semifinale ai Giochi Olimpici di Tokyo contro i temibili neozelandesi e, come se non bastasse, è andata a stampare anche il nuovo primato del mondo. Una gara straordinaria, con un finale stellare di Filippo Ganna che ha permesso ai nostri di recuperare qualcosa come mezzo secondo agli oceanici, fino ad andare a cogliere un successo esaltante che permetterà al nostro quartetto di andarsi a giocare la ...

