Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un’estate piena d’amore (a Formentera) (Di martedì 3 agosto 2021) Nessun’ombra di crisi, nessuna maretta. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che secondo il gossip sarebbero stati prossimi alla separazione, sono volati alle Baleari, mettendo a tacere le malelingue. La coppia, insieme dal 2017, anno in cui entrambi sono stati concorrenti del Grande Fratello Vip, ha dato prova di grande sintonia, tanto nelle foto posate quanto in quelle che i paparazzi sono riusciti a rubarle. Nelle immagini, Moser e Rodriguez si abbracciano, l’una abbronzatissima, l’altro biondo quanto David Beckham e figli. Sorridono i fidanzati, si guardano, si scambiano piccoli gesti d’amore. E della crisi che avrebbe dovuto coglierli, causando l’improvvisa separazione, non mostrano di avere alcuna contezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Nessun’ombra di crisi, nessuna maretta. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che secondo il gossip sarebbero stati prossimi alla separazione, sono volati alle Baleari, mettendo a tacere le malelingue. La coppia, insieme dal 2017, anno in cui entrambi sono stati concorrenti del Grande Fratello Vip, ha dato prova di grande sintonia, tanto nelle foto posate quanto in quelle che i paparazzi sono riusciti a rubarle. Nelle immagini, Moser e Rodriguez si abbracciano, l’una abbronzatissima, l’altro biondo quanto David Beckham e figli. Sorridono i fidanzati, si guardano, si scambiano piccoli gesti d’amore. E della crisi che avrebbe dovuto coglierli, causando l’improvvisa separazione, non mostrano di avere alcuna contezza.

Advertising

zazoomblog : Cecilia Rodriguez nuovi problemi con Ignazio Moser: imprevisto in vacanza - #Cecilia #Rodriguez #nuovi #problemi - infoitcultura : “Favolosa” Cecilia Rodriguez non si smentisce mai, labbra da baciare – FOTO - FilippoCarmigna : Cecilia Rodriguez è in formissima e Ignazio Moser lo conferma…a modo suo! Guarda il video privato - infoitcultura : Amore e mare: fotoricordo da Ibiza per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, in bikini esibisce il perfetto lato B: fisico pazzesco-FOTO -