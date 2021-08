Audizioni su circolazione monopattini elettrici

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – Mercoledì 4 agosto la Commissione Trasporti della Camera svolgerà ledei seguenti rappresentanti nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante disposizioni in materia dideia propulsione prevalentemente elettrica: ore 10.15 Associazione pro retinopatici e ipovedenti (Apri) (in videoconferenza), Consulta per le persone in difficoltà (Cpd), Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) ore 11 Kyoto club (in videoconferenza), Legambiente Alle ore 16.15 invece la Commissione Trasporti della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale Comuni ...