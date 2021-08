Arisa fuori da Amici. Al suo posto come prof di canto ci sarà Lorella Cuccarini. Entra anche Raimondo Todaro (Di martedì 3 agosto 2021) Arisa non ci sarà alla prossima edizione di Amici. Dopo l’esperienza dell’ultimo anno come coach di canto al posto di Stash (che era seduto dal lato della giuria) sembra proprio che per la bravissima e simpaticissima cantante sia venuto il tempo dei saluti. La notizia è stata accolta con un certo sconcerto dai fan, ma a sconvolgerli di più è stata la scelta della sua sostituta, perché sì, ci sarebbe già un nome. Arisa fuori da Amici: non sarà più coach di canto A rilanciare la notizia bomba è stata ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021)non cialla prossima edizione di. Dopo l’esperienza dell’ultimo annocoach dialdi Stash (che era seduto dal lato della giuria) sembra proprio che per la bravissima e simpaticissima cantante sia venuto il tempo dei saluti. La notizia è stata accolta con un certo sconcerto dai fan, ma a sconvolgerli di più è stata la scelta della sua sostituta, perché sì, ci sarebbe già un nome.da: nonpiù coach diA rilanciare la notizia bomba è stata ...

Marilaa04 : RT @VGfvip: La Cuccarini passa dal canto al ballo Fuori Arisa Niente più scontri Cele-Cucca e Arisa-Rudy Datemi dei motivi per vedere #… - MaurizioAlbiati : @NicoloC__ @SalvatoreCow Non potrebbe essere che, sia stata la stessa Arisa a chiamarsi fuori? Magari, vuole fare dei tour - skrdnffkrol9 : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - 4lexja_ : RT @tiziaacasoo: La Cuccarini nel canto e Arisa fuori. Amici21 non è nemmeno iniziato ed è già un NO. - MandronePeppe : RT @davidemaggio: Ecco i prof di Amici 21 Fuori Arisa, dentro Todaro. Cuccarini cambia categoria. -