Ancora roghi nel Sannio, a fuoco 20 ettari di bosco a Sant’Arcangelo Trimonte (VIDEO) (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Ancora incendi in provincia. Fino a questa mattina erano Ancora attivi numerosi ma piccoli focolai nel territorio di Circello dove ieri si era sviluppato un grosso rogo che aveva anche minacciato da vicino le abitazioni della zona Montagna. Gli uomini della Protezione civile tengono comunque la situazione sotto controllo dopo la grande paura della giornata di ieri. Più grave lo stato delle cose nell’area ad est del Sannio: nel Fortore infatti brucia una vasta area nelle vicinanze di Sant’Arcangelo Trimonte. I Vigili del fuoco con l’ausilio di un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento-incendi in provincia. Fino a questa mattina eranoattivi numerosi ma piccoli focolai nel territorio di Circello dove ieri si era sviluppato un grosso rogo che aveva anche minacciato da vicino le abitazioni della zona Montagna. Gli uomini della Protezione civile tengono comunque la situazione sotto controllo dopo la grande paura della giornata di ieri. Più grave lo stato delle cose nell’area ad est del: nel Fortore infatti brucia una vasta area nelle vicinanze di. I Vigili delcon l’ausilio di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incendi in Abruzzo, ancora roghi da Ortona a Vasto. Curcio: 'Ieri una giornata drammatica' #ANSA - a_den2017 : RT @LAVonlus: Con i roghi finalmente spenti, la situazione in Sardegna si avvia a normalizzarsi. Si affievoliscono le speranze di trovare a… - anteprima24 : ** Ancora roghi nel Sannio, a fuoco 20 ettari di bosco a Sant'Arcangelo Trimonte (VIDEO) ** - Kikka81 : RT @LAVonlus: Con i roghi finalmente spenti, la situazione in Sardegna si avvia a normalizzarsi. Si affievoliscono le speranze di trovare a… - elaisafrenk : RT @LAVonlus: Con i roghi finalmente spenti, la situazione in Sardegna si avvia a normalizzarsi. Si affievoliscono le speranze di trovare a… -