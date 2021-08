Scherma, Daniele Garozzo: “Non è la prima volta che la squadra non va bene. Dobbiamo capire cosa cambiare” (Di lunedì 2 agosto 2021) La Scherma italiana, storica fucina di medaglie e di successi, è sotto processo. Dopo 41 anni da Mosca 1980 la spedizione italiana torna a casa senza ori. Cinque i podi degli azzurri a Tokyo 2020, con il fioretto che ha portato l’argento di Daniele Garozzo ed il bronzo a squadre femminile, la sciabola gli argenti di Luigi Samele e della squadra maschile, ed infine la spada con il bronzo a squadre femminile. Nonostante l’argento Garozzo non può essere pienamente soddisfatto delle sue Olimpiadi. Il siciliano è abituato a scendere in pedana sempre per il massimo, ma Tokyo è parsa stregata, come rivela al ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Laitaliana, storica fucina di medaglie e di successi, è sotto processo. Dopo 41 anni da Mosca 1980 la spedizione italiana torna a casa senza ori. Cinque i podi degli azzurri a Tokyo 2020, con il fioretto che ha portato l’argento died il bronzo a squadre femminile, la sciabola gli argenti di Luigi Samele e dellamaschile, ed infine la spada con il bronzo a squadre femminile. Nonostante l’argentonon può essere pienamente soddisfatto delle sue Olimpiadi. Il siciliano è abituato a scendere in pedana sempre per il massimo, ma Tokyo è parsa stregata, come rivela al ...

Advertising

UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - Eurosport_IT : Daniele Garozzo ci regala la 60ª medaglia olimpica nel fioretto, la 127ª in totale: a livello internazionale, nella… - Federscherma : #Tokyo2020 Fioretto Maschile È FINALEEEEEEEEEEEEE ?????? Daniele Garozzo batte 15-9 il giapponese Shikine e vola in… - TrueLov68369279 : È inutile negare che la scherma è stata una vera delusione in questi #giochiolimpici! Complimenti per le medaglie c… - daniele_star_ : Finisce qua. Si comclude senza ori la spedizione della scherma ai #GiochiOlimpici -