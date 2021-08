Rimborso ai docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione | un esempio di regolamento

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ilo di istruzione è parte fondamentale dell’Offerta formativa di una istituzione scolastica e rappresenta un momento rilevante di apprendimento, al di fuori dell’aula scolastica, nonché un metodo adeguato per integrare ed amplificare e ampliare le conoscenze che vengono imparate per il tramite dell’insegnamento delle discipline curricolari, per accrescere competenze relazionali e logistiche, per innalzare il livello di responsabilizzazione e autonomia, per sedimentare nel gruppo forme di socializzazione e di solidarietà, successivamente per attivare, fondamentalmente, le competenze chiave e di cittadinanza che sono le basilari finalità del processo ...