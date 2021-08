(Di lunedì 2 agosto 2021): Ildel 1982 con Sylvester Stallone è ispirato al romanzo scritto da David Morrell nel 1972, Primo Sangue.ha parlato in un’intervista di come adorerebbe realizzare un adattamento e con in mente diversi nomi importanti per il cast. Cosa ha detto? “Se volessi fare semplicemente un buonche io sia certo sarebbe bello, prenderei il romanzo di David Morrell Primo Sangue e farei l’adattamento. Non ilche è stato realizzato. Farei il libro. E Kurt Russell interpreterebbe lo sceriffo, ...

Advertising

sfiorata82 : RT @badtasteit: #QuentinTarantino amerebbe girare un nuovo Rambo interpretato da Adam Driver - badtasteit : #QuentinTarantino amerebbe girare un nuovo Rambo interpretato da Adam Driver - cinefilosit : Quentin Tarantino ha pensato a Adam Driver per un nuovo adattamento di Rambo #ILoveCinefilos - Stay_Nerd : Un film di Rambo con Adam Driver? Quentin Tarantino spiega la sua idea - scapigliata : Pure io ce lo vedrei bene ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rambo Quentin

Tarantino continua a essere impegnato nella promozione del romanzo basato su C'era una volta ... Tra questi c'è stato anche un remake di, progetto che secondo quanto raccontato da ...Tarantino ha rivelato che adorerebbe realizzare un adattamento di Primo Sangue , il romanzo cui è ispirato, per il quale avrebbe in mente Adam Driver come protagonista Il film del 1982 ...Rambo: Quentin Tarantino propone un film con Adam Driver. "Se volessi fare semplicemente un buon film che io sia certo sarebbe bello, ...Parlando dell'ennesimo "What if?", Quentin Tarantino ha spiegato di aver preso in considerazione, in passato, l'idea di un nuovo Rambo ...