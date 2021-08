Rai, l’AD Carlo Fuortes: «Valorizzeremo le risorse interne». Tagli in vista per le reti (Di lunedì 2 agosto 2021) Carlo Fuortes, AD Rai Tra i corridoi di Viale Mazzini lo avrebbero già ribattezzato simpaticamente “Napoleone“. Perché, secondo i rumors di stampa che trapelano, “veste spesso di bianco, si porta la mano al petto parlando ed è assertivo col piglio del decisionista”. Carlo Fuortes, insomma, si è già conquistato la fama del generale pronto a riportare l’ordine all’interno del servizio pubblico. Le sue prime dichiarazioni e le sue prime mosse, del resto, vanno proprio in questa direzione. Il nuovo AD Rai voluto dal premier Mario Draghi intende imprimere una sensibile svolta: questo è ciò che si intuisce sin da ora. In ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 agosto 2021), AD Rai Tra i corridoi di Viale Mazzini lo avrebbero già ribattezzato simpaticamente “Napoleone“. Perché, secondo i rumors di stampa che trapelano, “veste spesso di bianco, si porta la mano al petto parlando ed è assertivo col piglio del decisionista”., insomma, si è già conquistato la fama del generale pronto a riportare l’ordine all’interno del servizio pubblico. Le sue prime dichiarazioni e le sue prime mosse, del resto, vanno proprio in questa direzione. Il nuovo AD Rai voluto dal premier Mario Draghi intende imprimere una sensibile svolta: questo è ciò che si intuisce sin da ora. In ...

