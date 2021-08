Pjanic Juventus, anche l’Inter sul giocatore: Marotta tenta lo sgarbo (Di lunedì 2 agosto 2021) Pjanic Juventus – Non si placano le voci sul ritorno in bianconero di Miralem Pjanic. Voci alimentate dallo stesso Massimiliano Allegri, che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato del possibile arrivo di un “bravo calciante destro”. La priorità a centrocampo, però, si chiama Manuel Locatelli. Proprio per questo motivo, prima di poter affondare il colpo sul centrocampista bosniaco, la Juventus ha bisogno di cedere qualcuno in quel reparto del campo. Se fino a qualche settimana fa sembrava certo l’addio di Aaron Ramsey, le parole dell’allenatore della Vecchia Signora al termine del Trofeo Berlusconi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 2 agosto 2021)– Non si placano le voci sul ritorno in bianconero di Miralem. Voci alimentate dallo stesso Massimiliano Allegri, che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato del possibile arrivo di un “bravo calciante destro”. La priorità a centrocampo, però, si chiama Manuel Locatelli. Proprio per questo motivo, prima di poter affondare il colpo sul centrocampista bosniaco, laha bisogno di cedere qualcuno in quel reparto del campo. Se fino a qualche settimana fa sembrava certo l’addio di Aaron Ramsey, le parole dell’allenatore della Vecchia Signora al termine del Trofeo Berlusconi ...

Advertising

sportmediaset : Dalla Spagna: incontro imminente Juventus-Ramadani per #Pjanic. #SportMediaset - tuttosport : Calciomercato #Juve, si fa sul serio per #Pjanic in prestito - serieAnews_com : La Juventus ed il Barcellona torneranno a parlare di Pjanic l'8 agosto: in programma il Trofeo Gamper ?? - infoitsport : Inter alla finestra per Pjanic: Marotta lo stima, Juventus in vantaggio ma… - infoitsport : La Juventus resta forte su Pjanic. L'Inter prepara un triennale in caso di risoluzione col Barça -