Motocross MXGP, GP Lettonia 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale Motocross 2021 e va a concludere il poker di gare estive. Dopo Olanda, Repubblica Ceca e Belgio, infatti, il campionato si sposta in Lettonia per la consueta tappa di Kegums, una delle piste più selettive del calendario, nella quale gli errori non mancano mai e, solitamente, chi sbaglia paga a caro prezzo. Un appuntamento che diventa doppiamente importante, anche perchè aprirà la pausa agostana. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Finlandia, infatti, il Mondiale tornerà il 5 e 8 settembre in Turchia con la doppietta di Afyonkarahisar che ci permetterà di tuffarci ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondialee va a concludere il poker di gare estive. Dopo Olanda, Repubblica Ceca e Belgio, infatti, il campionato si sposta inper la consueta tappa di Kegums, una delle piste più selettive del, nella quale gli errori non mancano mai e, solitamente, chi sbaglia paga a caro prezzo. Un appuntamento che diventa doppiamente importante, anche perchè aprirà la pausa agostana. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Finlandia, infatti, il Mondiale tornerà il 5 e 8 settembre in Turchia con la doppietta di Afyonkarahisar che ci permetterà di tuffarci ...

Advertising

infoitsport : LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser cade e scivola oltre la top ten. Tony Cairoli all'attacco - infoitsport : LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Gajser per lo strappo, Tony Cairoli per accorciare in classifica. A brev… - infoitsport : LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Jonass guida sotto la pioggia, sesto Cairoli - infoitsport : LIVE Motocross, GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre firma gara-2 in rimonta, Cairoli completa al settimo posto - Moto_it : Il francese della Kawasaki si aggiudica la prova bagnata di Lommel -