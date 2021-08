Meloni attacca su Mps: "Conflitti di interesse Pd-finanza sono dannosi" (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - "La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l'ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa lo Stato per opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale". Lo scrive la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera parlando della trattativa con il Mef per la possibile acquisizione della banca senese da parte di Unicredit. Meloni ricorda che "nel 2007 Padoan salvò Mps con ... Leggi su agi (Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - "La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l'ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa lo Stato per opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale". Lo scrive la leader di Fratelli d'Italia Giorgiain una lettera al Corriere della Sera parlando della trattativa con il Mef per la possibile acquisizione della banca senese da parte di Unicredit.ricorda che "nel 2007 Padoan salvò Mps con ...

