Meghan Markle e la “festa da regina” per i suoi 40 anni: un party esclusivo per 65 invitati (Di lunedì 2 agosto 2021) Si avvicina il compleanno di Meghan Markle, che compirà 40 anni il prossimo 4 agosto. La moglie del principe Harry, secondo le ultime notizie, sarebbe intenzionata a festeggiare da “vera regina” assumendo per l’occasione il famoso organizzatore di feste di Oprah Winfrey. Il party esclusivo sarà riservato a circa 65 ospiti tra cui non figura nessun … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 agosto 2021) Si avvicina il compleanno di, che compirà 40il prossimo 4 agosto. La moglie del principe Harry, secondo le ultime notizie, sarebbe intenzionata a festeggiare da “vera” assumendo per l’occasione il famoso organizzatore di feste di Oprah Winfrey. Ilsarà riservato a circa 65 ospiti tra cui non figura nessun … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

