Letteratura e chatbot | se l’intelligenza artificiale comincia a produrre romanzi Parla Fabio De Felice

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 agosto 2021) Se il cervello umano resta, per gli esperti di scienze cognitive, l’ultimo continente da esplorare, gli studiosi di intelligenzasembrano spingersi molto più avanti. Si occupano dell’ambito che unisce ai fondamenti teorici gli elementi di progettazione hardware e software volti ad estendere ai computer facoltà che (sembravano) di esclusiva pertinenza del genere umano. “Siamo entrati ormai in un territorio in cui l’agire umanamente e pensare razionalmente non sono più appannaggio dell’uomo soltanto, con tutti i problemi etici che ciò comporta”.De, imprenditore, fondatore di Protom, docente ...