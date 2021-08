Isola dei Famosi | un’ex naufraga in ospedale | “Non capisco”

Leggi su youmovies

(Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Problemi per una protagonista dell’ultima edizione de L’dei. Ma di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli. L’ultima edizione de L’deisi è caratterizzata per la presenza di alcuni concorrenti davvero molto particolari. Il pensiero va a tanti ormai ex naufraghi, che senza alcun dubbio hanno, a loro modo lasciato il