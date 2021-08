Il retroscena | Pjanic | filo diretto con Allegri La verità sull’Inter

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Pjanic

... almeno a centrocampo, dove il ritorno di Miralemresta sullo sfondo, ma è attualmente un'... così l'agente di Chiellini, Davide Lippi , ha svelato ai microfoni di 'Radio Radio' unsu ...La Juventus in questo calciomercato estivo lavora al riorno di, che programma l'affare contattando gli ex compagniVoglioso di tornare alla Juventus in questo mercato estivo, Miralemlavora sottotraccia per raggiungere il suo fine. L'affare resta complicato per ragioni economiche ma, riporta 'Tuttosport', il centrocampista starebbe quasi programmando il ritorno sentendo i ...C’è un retroscena con Leonardo legato al calciatore classe ’98. Secondo quanto riportato da Le10Sports, anche il Psg si sarebbe inserito nella corsa per Manuel Locatelli. Non solo la Juve, oltre ad Ar ...Il Chelsea non molla Lukaku. Il club inglese, visti i proble,i per arrivare ad Haaland, è pronto al rilancio per arrivare all'attaccante neraazzurro. Ma servirà una proposta super indecente per far va ...