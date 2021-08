Hai un Android molto vecchio? Da fine settembre non potrai più accedere a Google (Di lunedì 2 agosto 2021) È il momento di comprare un nuovo smartphone, almeno uscito negli ultimi dieci anni Google si sta sbarazzando del supporto per i vecchi modelli Android. Non c'è di che preoccuparsi: un Samsung comprato tre anni fa continuerà a funzionare. Stiamo parlando di dispositivi davvero antiquati - qualsiasi cosa che abbia ancora Android 2.3.7 o precedenti. Si tratta della versione Gingerbread del sistema operativo uscito … Leggi su it.mashable (Di lunedì 2 agosto 2021) È il momento di comprare un nuovo smartphone, almeno uscito negli ultimi dieci annisi sta sbarazzando del supporto per i vecchi modelli. Non c'è di che preoccuparsi: un Samsung comprato tre anni fa continuerà a funzionare. Stiamo parlando di dispositivi davvero antiquati - qualsiasi cosa che abbia ancora2.3.7 o precedenti. Si tratta della versione Gingerbread del sistema operativo uscito …

Advertising

MashableItalia : Hai un Android molto vecchio? Da fine settembre non potrai più accedere a Google - liaricaxoxo : @rimangoforte Se hai Android, puoi mettere il widget di WhatsApp sulla home, ti fa leggere il messaggio per intero senza visualizzarlo ?? - smanetta : inFrigo | #cucina con quello che hai a disposizione #ricette #Foodie #Android - Lunetta_abyss : Yap. Si chiama Followers, ti metto l'immagine accanto al secreto. Questo però per android, se hai iphone non lo so. - Cricket_Boy_11 : @MYTHICALEYE @stufflistings Android Mai best camera Phone S 21 Ultra aur Mi 11 ultra hai aur dono Mai samsung sencer hai. -