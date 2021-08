Green pass, oggi Cdm. Verso obbligo anche per i docenti. Tutte le novità in arrivo (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel decreto che sarà approvato oggi scatterà l’obbligo del certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni e traghetti) Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel decreto che sarà approvatoscatterà l’del certificato verde per i trasporti a lunga percorrenza (aerei, treni e traghetti)

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass nei centri commerciali è obbligatorio? Ecco quando serve Si avvicina la data in cui entrerà in vigore l' obbligo di avere sempre con sé il green pass per accedere a numerose attività al chiuso, come palestre, piscine, bar e ristoranti e in molti si chiedono se anche per andare al centro commerciale serva la certificazione verde. Si ...

Incontro Petrucci - Vezzali ... il presidente Petrucci ha informato il sottosegretario Vezzali dell'intenzione, d'intesa con la Legabasket Serie A, di proporre un utilizzo del Green Pass ulteriormente restrittivo limitando l'...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass, giornata decisiva a Palazzo Chigi su trasporti e scuola Alle 11.30 la cabina di regia per discutere le misure, alle 16 il CdM per vararle. Viva l'ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico ...

Certificazione verde e giusti interessi dei "fragili": serve efficace chiarezza Nessuna esclusione, sulla carta. Nella realtà le cose sono più complicate per guariti dal Covid e per vaccinati in casa della prima ora. Ricorrere sempre a fonti informative di qualità ...

