Giovani donne drogate e violentate, chiesto il giudizio immediato per l'imprenditore Antonio Di Fazio

A poco meno di tre mesi dall'arresto la procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dell'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio, in carcere dallo scorso 22 maggio per aver violentato, nel suo appartamento in centro a Milano, una studentessa di 21 anni, dopo averla resa incosciente con una dose massiccia di tranquillanti, per poi fotografarla. La giovane era stata attirata col pretesto di uno stage formativo nella sua azienda, la Global Farma. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata eseguito dai carabinieri. I reati contestati sono violenza sessuale

