Gianmarco Tamberi e il «magico» messaggio della fidanzata Chiara Bontempi sua futura moglie

«Vincerò amore mio, presto vincerò e ti renderò orgogliosa di me, come mai prima d'ora». Lo scorso 8 marzo, in occasione della festa della donna, Gianmarco Tamberi si lasciava andare ad un tenerissimo post su Instagram dedicato alla fidanzata, Chiara Bontempi. Fanno coppia da ben undici anni: lei è una colonna nella vita di «Gimbo», l'ha sostenuto e incoraggiato durante tutti i momenti di difficoltà.

