Gf Vip 5, Stefania Orlando rivela in che rapporti è con Tommaso Zorzi (Di lunedì 2 agosto 2021) Se l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essere definitivamente giunta al capolinea – a causa di alcuni commenti omofobi fatti in passato da Oppini – quella con Stefania Orlando prosegue a gonfie vele: i due all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 avevano instaurato un rapporto molto profondo, fatto di confidenze e supporto reciproco. I due sono arrivati sino alla fine del reality insieme, condividendo anche il podio, e negli scorsi mesi sono stati protagonisti di diversi rumors, che li volevano prima entrambi opinionisti de L’Isola dei Famosi (ruolo poi ricoperto dal solo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 agosto 2021) Se l’amicizia trae Francesco Oppini sembra essere definitivamente giunta al capolinea – a causa di alcuni commenti omofobi fatti in passato da Oppini – quella conprosegue a gonfie vele: i due all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 avevano instaurato un rapporto molto profondo, fatto di confidenze e supporto reciproco. I due sono arrivati sino alla fine del reality insieme, condividendo anche il podio, e negli scorsi mesi sono stati protagonisti di diversi rumors, che li volevano prima entrambi opinionisti de L’Isola dei Famosi (ruolo poi ricoperto dal solo ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, Stefania Orlando rivela in che rapporti è con Tommaso Zorzi La showgirl confessa come l’influencer l’ave… - infoitcultura : Zorzi e Stefania Orlando: il rapporto è cambiato dopo il Grande Fratello Vip - infoitcultura : Tommaso Zorzi-Stefania Orlando, qualcosa è cambiato dopo il GF Vip: il motivo - GiuseppeporroIt : GF VIP, Stefania Orlando rivela in quali rapporti si trova attualmente con Tommaso Zorzi #GFvip #stefaniaorlando… - zazoomblog : Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno litigato? La verità dopo il Gf Vip - #Tommaso #Zorzi #Stefania #Orlando -