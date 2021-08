Fincantieri di Castellammare, vertice alla Regione. De Luca: Il disimpegno del Governo sarebbe intollerabile (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è svolta questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, una riunione convocata dal governatore Vincenzo De Luca, con i vertici dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale (Napoli-Castellammare-Salerno), per un confronto sul futuro di Fincantieri. È stata ribadita, si legge in una nota, l’indispensabilità di tutelare e valorizzare il Polo Fincantieri di Castellammare di Stabia, per cui è altrettanto indispensabile conoscere le ipotesi di investimento che lo riguardano. La Regione Campania ha ribadito “l’impegno a supportare tali investimenti, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è svolta questa mattina a Palazzo Santa Lucia, sede dellaCampania, una riunione convocata dal governatore Vincenzo De, con i vertici dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centrale (Napoli--Salerno), per un confronto sul futuro di. È stata ribadita, si legge in una nota, l’indispensabilità di tutelare e valorizzare il Polodidi Stabia, per cui è altrettanto indispensabile conoscere le ipotesi di investimento che lo riguardano. LaCampania ha ribadito “l’impegno a supportare tali investimenti, ...

