Eliminare i rifiuti a Roma (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva l’estate ed ne è una “logica” conseguenza. Il film, visto e rivisto, torna sulle strade dell’Urbe anche quest’anno. È emergenza rifiuti, attesa da tutti, ma che quasi nessuno ha provato ad evitare. Da ieri, giovedì 3 giugno, la crisi è sul tavolo del governo e più precisamente del ministro della Transione Ecologica Roberto Cingolani. A portarla il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale ai rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il capo di Gabinetto del presidente, Albino Ruberti. “Se tutti si predispongono alla collaborazione la soluzione si trova”, ha detto Zingaretti all’agenzia di stampa Dire al termine dell’incontro, durato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva l’estate ed ne è una “logica” conseguenza. Il film, visto e rivisto, torna sulle strade dell’Urbe anche quest’anno. È emergenza, attesa da tutti, ma che quasi nessuno ha provato ad evitare. Da ieri, giovedì 3 giugno, la crisi è sul tavolo del governo e più precisamente del ministro della Transione Ecologica Roberto Cingolani. A portarla il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale ai, Massimiliano Valeriani, e il capo di Gabinetto del presidente, Albino Ruberti. “Se tutti si predispongono alla collaborazione la soluzione si trova”, ha detto Zingaretti all’agenzia di stampa Dire al termine dell’incontro, durato ...

CorriereCitta : Eliminare i rifiuti a Roma - Agenzia_Dire : Il candidato sindaco di centrosinistra a Roma Roberto #Gualtieri propone un 'patto' con la città per potenziare il… - CabrasPierluigi : @GioLario @SARDASEU @virginiaraggi @fattoquotidiano scaricate responsabilità su altri. Con @nzingaretti in Regione… - stressato010 : @DanieleGianca @CarloRst @virginiaraggi ma pure voi ... e le pecore per tagliare l'erba no, e i cinghiali per elim… - oldmanandsea1 : RT @artedipulire: Ma se non sa eliminare i rifiuti che appestano la città di Roma, cosa ci sta a fare in comune? E'senza vergogna -