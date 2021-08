“È stata la finale di Google” Gli Inglesi accusano ancora il colpo, nel mirino noi Italiani (Di lunedì 2 agosto 2021) Non c’è cosa peggiore del non saper perdere, e in questo pare che gli Inglesi stiano dando grande esempio; ricordiamo la polemica seguita alla vittoria degli azzurri contro di loro ai recenti Europei di calcio, che secondo gli Inglesi si sarebbe dovuta disputare di nuovo a causa di alcuni falli che l’arbitro non avrebbe segnalato. Per questo era stata avviata addirittura una petizione online perché i nostri giocatori non avrebbero giocato in maniera corretta e quindi una nuova partita sarebbe stata da loro vinta; inutile dire che le loro richieste assurde sono cadute nel nulla. La polemica alle Olimpiadi Ma in ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 2 agosto 2021) Non c’è cosa peggiore del non saper perdere, e in questo pare che glistiano dando grande esempio; ricordiamo la polemica seguita alla vittoria degli azzurri contro di loro ai recenti Europei di calcio, che secondo glisi sarebbe dovuta disputare di nuovo a causa di alcuni falli che l’arbitro non avrebbe segnalato. Per questo eraavviata addirittura una petizione online perché i nostri giocatori non avrebbero giocato in maniera corretta e quindi una nuova partita sarebbeda loro vinta; inutile dire che le loro richieste assurde sono cadute nel nulla. La polemica alle Olimpiadi Ma in ...

