(Di lunedì 2 agosto 2021)vince la medaglia d’nel corpo libero a2020 ed entra nella storia della ginnastica azzurra. Un sogno che la campionessa di Orzinuovi realizza a 30e alla sua quarta partecipazione ai Giochi, dopo una carriera ricca di successi ma anche segnata da infortuni e delusioni. Soprannominata la ‘Farfalla di Orzinuovi’ o ‘la Cbale’,ha cominciato a praticare la ginnastica all’età di 7. Il suo primo tecnico, Enrico Casella, è ancora oggi il suo allenatore. Gareggia per il gruppo sportivo ...

Advertising

infoitsport : Chi è Vanessa Ferrari, l'azzurra argento a Tokyo a 30 anni - _CottonCrown : @firecatbaby Favoritismi come al solito. con chi vogliono sono più abbondanti con chi vogliono più severi. Medaglia… - _Himawari_ : Questa medaglia d'argento di Vanessa Ferrari ha la stessa energia dell'argento di Kim Yuna a Sochi 2014 (chi c'era,… - zazoomblog : Olimpiadi di Tokyo Vanessa Ferrari dargento: chi è la Farfalla di Orzinuovi - #Olimpiadi #Tokyo #Vanessa #Ferrari - Giorno_Brescia : Olimpiadi di Tokyo, Vanessa Ferrari d'argento: chi è la Farfalla di Orzinuovi -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Vanessa

Soprannominata la 'Farfalla di Orzinuovi' o 'la Cannibale',Ferrari ha cominciato a praticare la ginnastica all'età di 7 anni. Il suo primo tecnico, Enrico Casella, è ancora oggi il suo ...è Simone Caprioli: il fidanzato diFerrari Simone Caprioli è il fidanzato diFerrari. Nonostante non siano molte le notizie sul suo conto, di lui si sa se lavora a stretto ...Vanessa Ferrari fidanzato: la ginnasta si è aggiudicata l'argento per il corpo libero a Tokyo e a sostenerla dagli spalti c'era il fidanzato Simone Caprioli ...Doppio inno italiano allo stadio di Tokyo. "Fratelli d'Italia" è suonato due volte per Marcell Jacobs, oro nei 100 metri, e ...