Bungie e Ubisoft fanno causa ai creatori di cheat Organisation Ring-1 (Di lunedì 2 agosto 2021) Bungie e Ubisoft hanno recentemente intentato una causa contro i creatori di Ring-1, un sito web che produce e vende cheat per diversi giochi come Destiny 2, PUBG e Rainbow Six Siege. Entrambe le società accusano i fautori dietro questi programmi di molteplici reati, inclusa la violazione del copyright, e stanno cercando potenzialmente centinaia di migliaia di dollari di danni ordinando che il sito venga chiuso. La causa è stata depositata in un tribunale distrettuale della California il 23 luglio. Secondo le accuse Ring-1 ha "causato, e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021)hanno recentemente intentato unacontro idi-1, un sito web che produce e vendeper diversi giochi come Destiny 2, PUBG e Rainbow Six Siege. Entrambe le società accusano i fautori dietro questi programmi di molteplici reati, inclusa la violazione del copyright, e stanno cercando potenzialmente centinaia di migliaia di dollari di danni ordinando che il sito venga chiuso. Laè stata depositata in un tribunale distrettuale della California il 23 luglio. Secondo le accuse-1 ha "to, e ...

