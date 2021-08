Bologna, primo allenamento per Arnautovic. Lavoro differenziato per Soriano e Barrow (Di lunedì 2 agosto 2021) primo allenamento, in parte con i compagni e in parte differenziato, per Marko Arnautovic a Casteldebole, nuovo acquisto del Bologna. La squadra di Sinisa Mohajlovic ha ripreso questo pomeriggio la preparazione a Liverpool-Bologna con una seduta tecnico-tattica, con Roberto Soriano e Musa Barrow che si sono allenati in maniera differenziata e Andri Baldursson in parte con il gruppo. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021), in parte con i compagni e in parte, per Markoa Casteldebole, nuovo acquisto del. La squadra di Sinisa Mohajlovic ha ripreso questo pomeriggio la preparazione a Liverpool-con una seduta tecnico-tattica, con Robertoe Musache si sono allenati in maniera differenziata e Andri Baldursson in parte con il gruppo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sbonaccini : Tre anni fa l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna impiantò ad una donna uno sterno in titanio stampato in 3D, al… - RegioneER : I Portici di Bologna patrimonio dell'Umanità: dall'Unesco un riconoscimento straordinario. Bonaccini-Felicori: 'Com… - isulanabianchi : RT @GiuliaMongardi: “Rita Verde, 23 anni, vittima della strage del 2 agosto 1980”. È il primo degli 85 'Sampietrini della memoria' uno pe… - BarForzaBologna : Primo allenamento,in parte con i compagni e in parte differenziato,per - www_caressa_it : RT @MarcoGr20913259: Per il primo anniversario della strage di Bologna Carmelo Bene leggeva Dante dalla Torre degli Asinelli. #2agosto #dan… -