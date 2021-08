Bologna | i familiari | «A rischio i processi sui mandanti»

(Di lunedì 2 agosto 2021) «Se non adeguano la Procura generale, la parte inquirente della Procura generale, succederà che verranno bloccate le indagini e si bloccheranno i. Se capiterà, il nostro giudizio sarà pesantissimo, altrimenti le istituzioni avranno fatto il loro dovere». Va dritto al punto il presidente dell’associazione delle vittime della strage del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi. «Se non adeguano la Procura generale, la parte inquirente della Procura generale, succederà che verranno bloccate le indagini e i. Se capiterà il nostro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ivanscalfarotto : Nel giorno dell’anniversario della strage di Bologna, uno tra i più vili e brutali attentati terroristici che hanno… - gualtierieurope : Alle 10.25 del #2agosto1980 l’esplosione che sconvolse #Bologna e il Paese intero. Una terribile strage che ha spez… - Radio1Rai : L’anniversario della Strage di #Bologna. #Mattarella: 'La matrice neofascista svelata dall'impegno dello Stato e de… - rossanovalbones : RT @CasaLettori: #2agosto 1980, la strage alla Stazione di Bologna Dedicheremo il nostro #CuriositàNelMondo a #CasaLettori Alle vittime… - francescocolucc : RT @Pres_Casellati: 41 anni fa la strage di #Bologna colpiva al cuore la nostra democrazia. Un passato da consegnare alla storia senza ombr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna familiari

Ma "- ha detto ancora la ministra, citando Francesco Guccini - sa stare in piedi, per ... sostenuti dall'esigente e meritoria iniziativa dell'Associazione tra idelle vittime", che "...All'intervento del presidente dell'AssociazioneVittime della Strage alla Stazione di, Paolo Bolognesi, è seguito il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio in memoria ...«Se non adeguano la Procura generale, la parte inquirente della Procura generale, succederà che verranno bloccate le indagini e si bloccheranno i processi. Se capiterà, il nostro giudizio sarà pesanti ...Mario Draghi ha tolto il segreto sui documenti relativi all’organizzazione Gladio e alla loggia massonica P2 guidata da Licio Gelli ...