Autonomia record per Audi Q4 Sportback 40 e - tron

(Di lunedì 2 agosto 2021) VERONA - Debutta a listinotrong> Q4trong> 40 e -, best performer della gammatrong> Q4 in termini d'trong> nonche' riferimento del segmento con una percorrenza sino a 532 chilometri WLTP a ...

VERONA - Debutta a listino Audi Q4 Sportback 40 e - tron, best performer della gamma Audi Q4 in termini d'autonomia nonche' riferimento del segmento con una percorrenza sino a 532 chilometri WLTP a ogni ricarica. Grazie al CX di 0,27 e all'efficienza aerodinamica della configurazione di carrozzeria