Attacco hacker alla Regione Lazio, il sarcasmo di Sgarbi: "E i soldi per l'antivirus?" (Di lunedì 2 agosto 2021) Roma, 2 ago – L'Attacco hacker contro il Centro elaborazione dati della Regione Lazio e che ha disattivato anche il portale Salute, è oggetto di (amara) ironia da parte di Vittorio Sgarbi. Sgarbi: "Due milioni di euro per la digitalizzazione…" Vittorio Sgarbi, su Twitter, fa amara ironia sull'Attacco hacker ricevuto dal portale della Regione Lazio che, di fatto, ha messo in pericolo i dati degli utenti nonché ha impedito a migliaia di cittadini di prenotare il proprio appuntamento per il vaccino, proprio ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - giorgiotablet : Tutti i protocolli di sicurezza da parte delle figure professionali e dei sistemisti sono stati rispettati (allora… - viperaviola : RT @RaiNews: Il parere di Pierluigi Paganini #attaccohacker -