Aka7even copia Sangiovanni? I motivi dell’accusa e la sua risposta (Di lunedì 2 agosto 2021) Aka7even copia Sangiovanni? L’accusa viene mossa da alcuni fan di Sangiovanni nei confronti di Aka7even ma è del tutto infondata. Non si conoscono i motivi dai quali è mossa questa accusa, ma Aka7even ha spiegato nelle storie su Instagram che spesso controlla i messaggi privati e trova insulti e accuse infondate nei suoi confronti. C’è una sorta di rivalità tra i suoi fan e quelli del collega Sangiovanni. Aka7even copia Sangiovanni: questo il motivo dell’astio. Ma non c’è nulla di vero. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)? L’accusa viene mossa da alcuni fan dinei confronti dima è del tutto infondata. Non si conoscono idai quali è mossa questa accusa, maha spiegato nelle storie su Instagram che spesso controlla i messaggi privati e trova insulti e accuse infondate nei suoi confronti. C’è una sorta di rivalità tra i suoi fan e quelli del collega: questo il motivo dell’astio. Ma non c’è nulla di vero. ...

Advertising

anna22252504 : RT @Aka7News: Queste sono le stime di 'recensiamo musica' su Mille Parole. Dovrebbero mancare circa 5K per il disco d'oro. Cerchiamo di str… - Debgreg__ : RT @Aka7News: Queste sono le stime di 'recensiamo musica' su Mille Parole. Dovrebbero mancare circa 5K per il disco d'oro. Cerchiamo di str… - Roberto55979047 : RT @Aka7News: Queste sono le stime di 'recensiamo musica' su Mille Parole. Dovrebbero mancare circa 5K per il disco d'oro. Cerchiamo di str… - winnersoul10 : RT @Aka7News: Queste sono le stime di 'recensiamo musica' su Mille Parole. Dovrebbero mancare circa 5K per il disco d'oro. Cerchiamo di str… - introversa_atra : RT @Aka7News: Queste sono le stime di 'recensiamo musica' su Mille Parole. Dovrebbero mancare circa 5K per il disco d'oro. Cerchiamo di str… -