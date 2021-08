Uno Weekend | Beppe Convertini fa una clamorosa gaffe e in studio cala il gelo | il web lo massacra “ma a che pensavi?”

Advertising

nocaig_walter : @LueTommaso Forse non hai capito che il problema è chi ti paga 600€ al mese, che ti sta sfruttando come uno schiavo… - Hazydavey38 : Probabilmente dovrò mandare il cavatappi in terapia da uno bravo, ma è stato un bel weekend - infoitcultura : Beppe Convertini ci racconta la sua estate, divisa tra “Uno Weekend” e “Azzurro” - aragona_stefano : Dopo che stamattina si è vista a 'Uno Weekend' RAI1 la stupenda Tropea adesso la magnifica Scilla e Costa Viola cio… - xstewnson : Ieri sera ho fatto un incidente (sì sto bene, no non era colpa mia, uno scemo stava facendo inversione a U su un in… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno Weekend

Ora ne hai più di. 'Mi sono fatto prendere la mano (ride). In verità, iniziai ad allenare ... Cosa pensi di lui? 'Al di là del suopressoché perfetto di Misano, oltre a impressionarmi per le ...Per quanto riguarda la tv in chiaro , come abbiamo detto questo non è unvisibile in tempo ... storicamentedei principali limiti dell'evento magiaro, che spesso regala Gp piuttosto noiosi (...«Il 15 agosto andremo sulle coste del nord della Sardegna dove incontreremo una testimonial d’eccezione: Valeria Marini Dal 15 agosto, per quattro domeniche consecutive, il conduttore andrà alla scope ...Hauger vince la terza e ultima prova del weekend in Ungheria. Per il norvegese è l'ennesimo trionfo, che gli consente di portare a +63 il proprio vantaggio in classifica su Doohan (152-89), terzo è Ca ...