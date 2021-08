Tropea e Capo Vaticano | Calabria da scoprire

(Di domenica 1 agosto 2021) Sul lungo litorale della Costa degli Dei, quel tratto di costa tirrenica calabrese dove lunghe spiagge bianche e sabbiose si alternano a rocce frastagliate a picco sul mare,sono due perle dacol ritmo lento dell’estate al sud. Isola bellaSeasportsSeasportsNon ha quasi bisogno di presentazioni, Borgo dei Borghi 2021, un gioiello incastonato su una roccia tufacea che si getta in un mare dalle sfumature color smeraldo e celeste. Bianca la roccia come pure quella dell’isola Bella, proprio di fronte, sulla quale si staglia ...

Advertising

ILoveMaratea : RT @Scattiinviaggio: Ecco il panorama che si gode da Punta Faro di Capo Vaticano: il bellissimo litorale della Costa degli Dei, il famoso s… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Scattiinviaggio: Ecco il panorama che si gode da Punta Faro di Capo Vaticano: il bellissimo litorale della Costa degli Dei, il famoso s… - MaurilioVitto : RT @Scattiinviaggio: Ecco il panorama che si gode da Punta Faro di Capo Vaticano: il bellissimo litorale della Costa degli Dei, il famoso s… - gpfabing : RT @Scattiinviaggio: Ecco il panorama che si gode da Punta Faro di Capo Vaticano: il bellissimo litorale della Costa degli Dei, il famoso s… - Alfonso0070 : RT @Scattiinviaggio: Ecco il panorama che si gode da Punta Faro di Capo Vaticano: il bellissimo litorale della Costa degli Dei, il famoso s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tropea Capo

GQ Italia

... Scilla e Reggio di Calabria Lido) -- Reggio Calabria Centrale (fermata intermedia per salita viaggiatori a Ricadi -Vaticano e stazioni di discesa Bagnara, Scilla e Reggio di Calabria ...È stata rimarcata la necessità di garantire l'accessibilità, anche attraverso un'efficace manutenzione della strada statale 523 che congiunge Pizzo Calabro conVaticano. Altro tema ...L’aspro profilo della falesie a picco sul mare. Lingue di soffice sabbia bianca. Viaggio nel sud tra Tropea e Capo Vaticano alla ricerca dell’estate italiana ...Tropea (Vibo Valentia) – “Una nuova, bellissima pagina di storia del trasporto ferroviario, si scriverà in #Calabria nel prossimo mese di agosto. Abbiamo duramente e silenziosamente lavorato per oltre ...