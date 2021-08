Tokyo 2020, scherma. Cassarà: “Ci sarà da riflettere e cambiare qualcosa” (Di domenica 1 agosto 2021) “Per me è un incubo, ho lavorato per farmi trovare pronto. Il livello è aumentato in tutto il mondo, ma oggi siamo molto delusi“. Così Giorgio Avola dopo la sconfitta ai quarti nella prova a squadre degli azzurri contro il Giappone. Il siciliano ha preso il posto di Andrea Cassarà, alle prese con un problema fisico. “È una delusione totale – ha chiosato Alessio Foconi -. Nei giorni precedenti alla gara abbiamo fatto tanto squadra, adesso analizzeremo, vedremo cosa è mancato, forse qualche stimolo in più serve, tuttavia la voglia di non mollare c’è e tanta, faremo il punto della situazione e poi vedremo“. IL MEDAGLIERE TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Per me è un incubo, ho lavorato per farmi trovare pronto. Il livello è aumentato in tutto il mondo, ma oggi siamo molto delusi“. Così Giorgio Avola dopo la sconfitta ai quarti nella prova a squadre degli azzurri contro il Giappone. Il siciliano ha preso il posto di Andrea, alle prese con un problema fisico. “È una delusione totale – ha chiosato Alessio Foconi -. Nei giorni precedenti alla gara abbiamo fatto tanto squadra, adesso analizzeremo, vedremo cosa è mancato, forse qualche stimolo in più serve, tuttavia la voglia di non mollare c’è e tanta, faremo il punto della situazione e poi vedremo“. IL MEDAGLIERE TUTTE LE ...

