Tokyo 2020, highlights finale Gregorio Paltrinieri: quarto nei 1500 sl nuoto (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) I VIDEO highlights della finale dei 1500 stile libero di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Niente da fare per l'Italia, che sfiora il podio con Gregorio Paltrinieri, quarto. L'azzurro cala nella seconda metà di gara dopo un ottimo avvio e chiude in 14:45.01 senza riuscire a bissare l'argento ottenuto negli 800 metri. Oro ancora all'americano Fink. Di seguito le immagini salienti della finale. IL RESOCONTO DELLA finale IL MEDAGLIERE TUTTE LE MEDAGLIE DELL'ITALIA I RISULTATI GIORNO PER ...

