Tamberi e Jacobs | due ori da panico!

(Di domenica 1 agosto 2021) Tutto vero: Gianmarcoe Marcellportano due ori olimpici a casa. Nel giro di mezz’ora, i due grandi amici riscrivono la storia italiana alle Olimpiadi. Gimbo vince l’Oro nel salto in alto, cinque anni dopo quel grave infortunio che gli ha fatto saltare Rio.vince in 9.80 secondi nella finale dei 100 metri: era la prima volta che si qualificava un italiano. Due ori che vanno oltre le medaglie! LEGGI ANCHE: Roma, Florenzi in uscita: ecco le possibili destinazioni L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - Eurosport_IT : MA STIAMO FACENDO LA STORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - lightlydream : RT @Iperbole_: L'uomo che salta più in alto al mondo con l'uomo che corre più veloce di tutti al mondo. Sono nostri connazionali. Sono ita… - FabrizioSigolo : RT @meb: Volano i nostri #Tamberi e #Jacobs conquistando l’oro a #Tokio2020! Tutta Italia festeggia queste due grandi vittorie, bravi ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi Jacobs

Stava aspettando questo momento dal 2016, Gianmarco. Quanto sono lunghi cinque anni? Un tempo infinito che Gimbo ha messo ha riassunto in una ...per la finale dei 100 metri di Marcell. ...Per Jimbo un oro in comproprietà con Barshim del Qatar perché entrambi hanno saltato 2,37 metri e sbagliato i 2,39. Impresa doppiamente storica per lo sprinter italo - americano , l'uomo più veloce ...L'1 agosto 2021 data storica per lo sport italiano. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nel salto in alto ...Risultati atletica Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live, oggi domenica 1 agosto in programma grandi finali, l’alto con Tamberi e i 100 con Jacobs e Tortu.