Samsung Galaxy Watch 4 Classic si riesce a vedere per la prima volta grazie a un leak: ecco come sarà (Di domenica 1 agosto 2021) A nemmeno 10 giorni dal nuovo evento Samsung “Galaxy Unpacked”, escono le prime immagini del nuovo orologio, il Galaxy 4 Classic, a breve negli store di tutto il mondo. Un leak le ha fornite, rivelando in primis il design del nuovo wearable della azienda sud coreana che uscirà insieme a nuovi smartphone nelle prossime settimane. Galaxy Watch 4 Classic (Adobe Stock)L’accidentale leak è arrivato in anticipo da Amazon Canada, ripreso poi dal web che ha rivelato i dettagli principali di questo nuovo Watch ... Leggi su computermagazine (Di domenica 1 agosto 2021) A nemmeno 10 giorni dal nuovo eventoUnpacked”, escono le prime immagini del nuovo orologio, il, a breve negli store di tutto il mondo. Unle ha fornite, rivelando in primis il design del nuovo wearable della azienda sud coreana che uscirà insieme a nuovi smartphone nelle prossime settimane.(Adobe Stock)L’accidentaleè arrivato in anticipo da Amazon Canada, ripreso poi dal web che ha rivelato i dettagli principali di questo nuovo...

