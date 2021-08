Ribery | tante richieste | anche due squadre di A sulle sue tracce

(Di domenica 1 agosto 2021) Ha vinto tutto con il Bayern Monaco, ma la sua voglia di calcio non è ancora finita. Franckha chiuso la sua avventura con la Fiorentina dopo due stagioni, senza incidere particolarmente. Tanti infortuni, una squadra non all’altezza e altre problematiche hanno contribuito alla difficile ambientazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, il suo futuro sarà probabilmente ancora in Italia. La Lazio e lo Spezia si sono fatte avanti, ma l’ingaggio molto alto ha frenato le trattative.ha ricevuto offerte sia da club europei sia dagli Emirati, ma vorrebbe restare nella penisola. LEGGI: L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Ribery tante

