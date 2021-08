Paltrinieri quarto nei 1500 sl (Di domenica 1 agosto 2021) Greg farà anche i 10 chilometri metri in mare. Ultima gara olimpica di Federica Pellegrini con la 4x100 mista, solo seste le azzurre. Doppio record olimpico nei 50 sl. di Caeleb Dressel e Emma McKeon Leggi su rainews (Di domenica 1 agosto 2021) Greg farà anche i 10 chilometri metri in mare. Ultima gara olimpica di Federica Pellegrini con la 4x100 mista, solo seste le azzurre. Doppio record olimpico nei 50 sl. di Caeleb Dressel e Emma McKeon

FBiasin : #Paltrinieri quarto nei 1500. Si dice sempre “ce l’ha messa tutta”, nel suo caso, con una mononucleosi sul groppon… - Eurosport_IT : Solo applausi per Greg! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming - MasterblogBo : TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto nei 1500 sl alle Olimpiadi di Tokyo.… - leyrahexia : Uffa mi dispiace troppo per paltrinieri ??questa sfiga un mese prima delle Olimpiadi che ha distrutto anni di prepar… - flamanc24 : RT @Gabr_yss: Commento medio su Twitter: 'Eh è partito troppo forte' 'Ha sbagliato strategia' 'Non è stato furbo' Ha avuto la mononucleosi… -