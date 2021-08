Nuovi passi verso la stabilità in Libia: sogno dell’ONU? (Di domenica 1 agosto 2021) La notizia della riapertura della strada costiera Misurata – Sirte fa ben sperare. Un nuovo passo verso la stabilità in Libia grazie anche all’operato di trattativa messo in piedi dall’ONU. Ma sono tutti davvero soddisfatti? Perché questa strada è così strategica per la stabilità in Libia? La strada Sirte – Misurata è una strada costiera Leggi su periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) La notizia della riapertura della strada costiera Misurata – Sirte fa ben sperare. Un nuovo passolaingrazie anche all’operato di trattativa messo in piedi dall’ONU. Ma sono tutti davvero soddisfatti? Perché questa strada è così strategica per lain? La strada Sirte – Misurata è una strada costiera

Advertising

periodicodaily : Nuovi passi verso la stabilità in Libia: sogno dell’ONU? #Onu #libia - Mario_Mantovani : Tre nuovi passi con il Pnrr per un efficace apprendistato LUIGI bobba - Qualenergiait : I primi passi di due nuovi progetti di Comunità energetiche in #Sardegna - HDmotori : RT @HDmotori: QuantumScape, nuovi passi avanti sulle celle allo stato solido - infoiteconomia : QuantumScape, nuovi passi avanti sulle celle allo stato -