Neon White | l’anteprima – Anteprima – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 1 agosto 2021) Mostrato in azione con un trailer del gameplay durante l’evento di Annapurna Interactive, il gioco di Ben Esposito promette bene:di..viene definito dal suo autore, Ben Esposito, uno “speedrunning FPS” a base single player, dunque uno sparatutto in prima persona disegnato per offrire un’esperienza veloce e frenetica, vicina appunto alla filosofia delle speedrun, ma forte di una caratterizzazione stilistica particolare e interessante. Nel gioco vestiremo infatti i panni di, un sicario proveniente dall’inferno che viene incaricato di ...

Nel caso non siate riusciti ad assistere all'evento non disperate perché abbiamo preparato un recap dedicato interamente alla conferenza , se invece volete saziare la vostra fame diallora ...si è mostrato con un nuovo filmato che ha messo in risalto il gameplay basato su movimenti frenetici e un sistema di scelte che, scartando delle armi sotto forma di "carte", ...Mostrato in azione con un trailer del gameplay durante l'evento di Annapurna Interactive, il titolo di Ben Esposito promette bene: l'anteprima di Neon White.. Neon White viene definito dal suo ...Neon White: ecco il trailer di presentazione dell'FPS da speedrunner | Il gioco include anche una sostanziosa componente narrativa.