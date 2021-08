Napoli, i complimenti del club a Jakobs e Tamberi (Di domenica 1 agosto 2021) Napoli - Il Napoli , in un Tweet apparso sul profilo social ufficiale della società, ha fatto i complimenti, poi ripresi dal patron Aurelio De Laurentiis , a Marcell Jakobs e Giammarco Tamberi , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021)- Il, in un Tweet apparso sul profilo social ufficiale della società, ha fatto i, poi ripresi dal patron Aurelio De Laurentiis , a Marcelle Giammarco, ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - sergiorzmoss : @sscnapoli complimenti Napoli per i suoi 95 anni di bella storia #ForzaNapoliSempre ?? - 100x100Napoli : I trionfi d’oro di Jacobs e Tamperi, arrivano i complimenti della SSC Napoli - giuseppefontana : RT @solombrinosind1: Complimenti al #napoli per la vittoria contro il #bayernmunchen in terra tedesca. Ottimo lavoro del mr #spalletti. Sia… - TOSADORIDANIELA : RT @solombrinosind1: Complimenti al #napoli per la vittoria contro il #bayernmunchen in terra tedesca. Ottimo lavoro del mr #spalletti. Sia… -