LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Ocon in vetta su Vettel, al loro inseguimento Sainz, Hamilton e Alonso (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46/70 Vettel cede 3 decimi a Ocon, mentre Sainz rimane a 5.8 con Hamilton a 1.1 45/70 Verstappen è sempre 12° a 1:05 dalla vetta, e 9.3 da Raikkonen. Un calvario continuo 45/70 Ocon apre un altro giro al comando con un secondo su Vettel, quindi Sainz terzo a 5.5 con Hamilton a 9 decimi 44/70 Sainz inizia a vedere Hamilton negli specchietti. L’inglese entra in zona DRS 43/70 Hamilton si lamenta delle gomme ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46/70cede 3 decimi a, mentrerimane a 5.8 cona 1.1 45/70 Verstappen è sempre 12° a 1:05 dalla, e 9.3 da Raikkonen. Un calvario continuo 45/70apre un altro giro al comando con un secondo su, quinditerzo a 5.5 cona 9 decimi 44/70inizia a vederenegli specchietti. L’inglese entra in zona DRS 43/70si lamenta delle gomme ...

SkySportF1 : ?? SITUAZIONE MAI VISTA A BUDAPEST ? Tutti ai box, riparte solo Hamilton? LIVE ? - SkySportF1 : ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? - SkySportF1 : ? Ritirati Perez, Stroll, Leclerc e Bottas ? Hamilton davanti, Max 13°: si riparte? LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ocon, Vettel e Sainz in lotta per la vittoria ?? Alonso davanti a Hamilton (?? 46/70) LIVE ?… - PaoloBMb70 : ?? ?? DISASTRO A BUDAPEST? ? CHE INCIDENTE IN PARTENZA LIVE ? -