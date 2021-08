Jacobs interrompe l'intervista: al cellulare lo chiama Mario Draghi (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Una gradita sorpresa per Marcell Jacobs dopo la straordinaria impresa compiuta ai Giochi olimpici di Tokyo , dove ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri . Durante le ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Una gradita sorpresa per Marcelldopo la straordinaria impresa compiuta ai Giochi olimpici di Tokyo , dove ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri . Durante le ...

Advertising

robertina0505 : RT @WarmenBent: Il #tg2 #Rai che interrompe come sempre i #giochiolimpici per fare un servizio sui #100m di #Jacobs mentre c'è la finale di… - WarmenBent : Il #tg2 #Rai che interrompe come sempre i #giochiolimpici per fare un servizio sui #100m di #Jacobs mentre c'è la f… - Elis4b : RT @Cla_Sanna: Pessima gestione della diretta di #RaiSport. Il Tg2 che interrompe la diretta con #Tortu e #Jacobs, diretta che a sua volta… - demetriashair_ : RT @Cla_Sanna: Pessima gestione della diretta di #RaiSport. Il Tg2 che interrompe la diretta con #Tortu e #Jacobs, diretta che a sua volta… - Cla_Sanna : Pessima gestione della diretta di #RaiSport. Il Tg2 che interrompe la diretta con #Tortu e #Jacobs, diretta che a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs interrompe Jacobs, la chiamata di Draghi interrompe l'intervista Draghi a Jacobs e Tamberi: "Vi aspetto a Palazzo Chigi" "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia" . Così il Premier ha accolto al telefono i due eroi azzurri attraverso il ...

Jacobs interrompe l'intervista: al cellulare lo chiama Mario Draghi Incredula l'espressione di Jacobs che però ha preso in mano il telefono , lasciato i microfoni e si è appartato i un angolo dello stadio per ricevere i complimenti del premier .

Jacobs interrompe l'intervista: al cellulare lo chiama Mario Draghi Corriere dello Sport.it Jacobs, la chiamata di Draghi interrompe l'intervista Il Presidente del Consiglio ha telefonato all'atleta per congratularsi con lui per la medaglia d'oro: visibilmente emozionato l'azzurro ...

Impresa della staffetta azzurra: è di bronzo nella 4X100 mista. Ore di attesa per Tamberi, Tortu e Jacobs Nona giornata nel segno dell’acqua e dell’Atletica. Oggi è il giorno dei velocisti Tortu e Jacobs, che si giocano l'accesso alla finale dei 100 metri, e di Tamberi che cerca la medaglia nel Salto in a ...

Draghi ae Tamberi: "Vi aspetto a Palazzo Chigi" "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state onorando l'Italia" . Così il Premier ha accolto al telefono i due eroi azzurri attraverso il ...Incredula l'espressione diche però ha preso in mano il telefono , lasciato i microfoni e si è appartato i un angolo dello stadio per ricevere i complimenti del premier .Il Presidente del Consiglio ha telefonato all'atleta per congratularsi con lui per la medaglia d'oro: visibilmente emozionato l'azzurro ...Nona giornata nel segno dell’acqua e dell’Atletica. Oggi è il giorno dei velocisti Tortu e Jacobs, che si giocano l'accesso alla finale dei 100 metri, e di Tamberi che cerca la medaglia nel Salto in a ...